В Киеве из-за дебатов перекрыли движение: город замер в пробках

В Киеве 19 апреля образовались сильные пробки. Особенно сильно движение затруднено в центре города, где действует перекрытие из-за дебатов кандидатов в президенты Украины. Ограничения движения будут до конца мероприятий.

На правом берегу водители попали в транспортную ловушку на Набережном шоссе, улице Большая Житомирская, Нижнем Валу, улице Юрия Ильенко, проспекте Победы, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко и улице Бассейной. Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

Также пробки в "правительственном квартале" и фактически на всем Подоле. В Соломенском районе заторы на проспекте Лобановского и ул. Кривоноса.

Пробки в Киеве Google-карты

Пробки в Киеве Google-карты

На левом берегу движение затруднено в районе метро "Бориспольская" и "Славутич". Среди мостов с правого на левый берег самым свободным оказались Дарницкий и мост Патона.

Пробки в Киеве Google-карты

На въездах в Киев пробки образовались около Вишневого и со стороны Броваров.

Пробки в Киеве Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители обнародовали список улиц, на которых возможны ограничения движения на время дебатов.

Это, в частности, Троицкая площадь, площадь возле билетных касс "Дворца спорта", ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейной до Саксаганского), ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадной до перекрестка с ул. Шота Руставелли), ул. Жилянская (от перекрестка с Жилянской до ул. Саксаганского), переулок Госпитальный (от НСК до переулка Лабораторного), ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большой Васильковской до перекрестка с ул. Тютюнника), ул. Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловой до ул. Федорова).

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