В Киеве из-под асфальта забил большой гейзер. Видео

В Соломенском районе Киева в среду, 20 мая, прорвало трубу с водой, в результате чего образовался настоящий большой гейзер.

Инцидент произошел на улице Леваневского. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Леваневского в результате каких-то очередных испытаний прорвало трубу и образовался гейзер. Если не хотите неприятностей – лучше объехать", – говорится в посте.

В Киеве из-под асфальта забил большой гейзер Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 19 мая, в Киеве на улице Большой Васильковской также прорвало трубу с горячей водой.