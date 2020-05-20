В Киеве из-под асфальта забил большой гейзер. Видео

Яра Дорош Жизнь столицы 18:28, 20.05.2020 Обновлено: 18:33, 20.05.2020

В Соломенском районе Киева в среду, 20 мая, прорвало трубу с водой, в результате чего образовался настоящий большой гейзер.

Инцидент произошел на улице Леваневского. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Леваневского в результате каких-то очередных испытаний прорвало трубу и образовался гейзер. Если не хотите неприятностей – лучше объехать", – говорится в посте.

В Киеве из-под асфальта забил большой гейзер
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 19 мая, в Киеве на улице Большой Васильковской также прорвало трубу с горячей водой.

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