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12 октября • обновлено в 18:33
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/ Жизнь столицы

В Киеве из окна института сердца выпрыгнул 26-летний парень: что известно

2.4т Читать материал на украинском

В Киеве из окна городского отделения института сердца выпрыгнул 26-летний мужчина.

Как сообщил Информатор с ссылкой на представителя медицинского учреждения, инцидент произошел ранним утром в 06:50. Парень забрался на четвертый этаж и прыгнул вниз.

Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно.

Институт сердца в Киеве

Институт сердца в Киеве

heart.kiev.ua

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К счастью, пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ. Позже, 29 июля, в столице на железнодорожной станции "Сырец", поезд сбил мужчину, который шел по рельсам. От полученных травм он скончался на месте.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
шокував прайс-лист цієї клініки мабуть, мабуть.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сиганул с криком "Русские идут"?
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Пигин Макс
Пигин Макс
sokolov ruslan, А мне это зачем? Я же не на Украине живу...
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Пигин Макс, да-да, именно так ты сиганешь, идиот
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