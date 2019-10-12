В Киеве из окна института сердца выпрыгнул 26-летний парень: что известно

В Киеве из окна городского отделения института сердца выпрыгнул 26-летний мужчина.
Как сообщил Информатор с ссылкой на представителя медицинского учреждения, инцидент произошел ранним утром в 06:50. Парень забрался на четвертый этаж и прыгнул вниз.
Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно.
Институт сердца в Киеве
heart.kiev.ua
К счастью, пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ. Позже, 29 июля, в столице на железнодорожной станции "Сырец", поезд сбил мужчину, который шел по рельсам. От полученных травм он скончался на месте.
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