В Киеве из окна института сердца выпрыгнул 26-летний парень: что известно

В Киеве из окна городского отделения института сердца выпрыгнул 26-летний мужчина.

Как сообщил Информатор с ссылкой на представителя медицинского учреждения, инцидент произошел ранним утром в 06:50. Парень забрался на четвертый этаж и прыгнул вниз.

Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно.

Институт сердца в Киеве heart.kiev.ua

К счастью, пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ. Позже, 29 июля, в столице на железнодорожной станции "Сырец", поезд сбил мужчину, который шел по рельсам. От полученных травм он скончался на месте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!