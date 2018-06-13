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В Киеве из кранов потечет грязная вода: названы адреса

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В Оболонском районе Киева в ночь с 14 на 15 июня из кранов потечет непригодная для использования вода.

Это связано с плановым профилактическим промыванием сетей, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" на официальном сайте.

В зону работ попадут ул. Иорданская, Архипенко, Приозерная, Малиновского, Оболонский проспект (с 1 по 36 номер), ул. Героев Сталинграда (от Московского моста до ул. Приречной) и ул. Маршала Тимошенко и Приречная.

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Промывание будет проводиться с 23:00 14 июня по 03:00 15 июня. В это время жителям указанных адресов не рекомендуют использовать воду из кранов для приготовления пищи или гигиенических нужд.

По окончанию профилактики воду нужно спустить. Если визуально она прозрачная и не имеет постороннего запаха, то использовать ее безопасно.

Как писал OBOZREVATEL, все жители Киева этим летом могут остаться без горячей воды, а осенью ― еще и без отопления.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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