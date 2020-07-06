В Киеве испортится погода: синоптики дали прогноз на неделю

В Киеве с понедельника, 6 июля, и до пятницы, 10 июля, ожидается переменчивая погода: временами будет сухо и солнечно, а порой будут идти дожди с грозами. Посреди недели в столице также похолодает.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в основном будет довольно слабым 3-8 м/с или 5-10 м/с.

Так, в понедельник днем, 6 июля, в Киеве будет сухо и солнечно, а также жарко. В городе ожидается +30...+32 градуса тепла.

Хотя ночью во вторник, 7 июля, будет тоже сухо, однако днем пойдут дожди с грозами. В первой половине суток предполагается +19...+21, а во второй – около +28...+30.

В среду, 8 июля, дожди с грозами будут идти все время. Ночью ожидается +16...+18 градусов, днем – только +21...+23.

В четверг, 9 июля, в столице снова будет сухо и солнечно, однако не жарко. Ночью предполагается +13...+15 градусов, днем – около +23...+25 градусов. В пятницу, 10 июля, погода будет аналогичной.

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозовал, что июль начнется и завершится дождями, а в течении месяца будет и жара, и холод.