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В Киеве инспекторы начали штрафовать на неправильную парковку

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В Киеве инспекторы парковки с 8 июля начали штрафовать за неправильно оставленные авто. До этого они только предупреждали водителей о нарушениях.

Одними из первых под санкции инспекторов попали автомобилисты, которые бросили свои машины на остановках общественного транспорта, говорится в материале канала "2+2" (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Выписываем предупреждение о постановлении относительно правонарушения. Там будут все реквизиты, по которым можно оплатить штраф", – уточнил инспектор.

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Парковочный инспектор

Парковочный инспектор

Скриншот

Одна из несогласных с таким наказанием водительниц даже пыталась наехать на инспектора, скрываясь с места нарушения.

Сообщается также, что первое время на весь Киев будут работать всего 10 парковочных инспекторов, а позже контроль будет выполнятся при помощи автоматизированной программы.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве на неправильно припаркованных автомобилях начали оставлять послания, предупреждающие о будущих административных штрафах.

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Место
УкраинаКиев
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