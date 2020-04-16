В Киеве и области уже почти 900 случаев коронавируса: свежие данные

В Киеве и области по состоянию на утро 16 апреля зафиксировали 878 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 644, а на территории области – до 234.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 612 случаев COVID-19, а в области еще 230.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", – говорится в сообщении.
В Киеве и области уже почти 900 случаев коронавируса. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 279 случаев;
Волынская область – 109 случаев;
Днепропетровская область – 78 случаев;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 162 случая;
Закарпатская область – 116 случаев;
Запорожская область – 115 случаев;
Ивано-Франковская область – 401 случай;
Кировоградская область – 198 случаев;
г. Киев – 644 случая;
Киевская область – 234 случая;
Львовская область – 166 случаев;
Луганская область – 4 случая;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 73 случая;
Полтавская область – 27 случаев;
Ривненская область – 204 случая;
Сумская область – 80 случаев;
Тернопольская область – 333 случая;
Харьковская область – 40 случаев;
Херсонская область – 44 случая;
Хмельницкая область – 37 случаев;
Черновицкая область – 662 случая;
Черкасская область – 110 случаев;
Черниговская область – 11 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 14311.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 апреля в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.
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