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16 апреля • обновлено в 10:11
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В Киеве и области уже почти 900 случаев коронавируса: свежие данные

2.8т
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В Киеве и области по состоянию на утро 16 апреля зафиксировали 878 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 644, а на территории области – до 234.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 612 случаев COVID-19, а в области еще 230.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", – говорится в сообщении.

В Киеве и области уже почти 900 случаев коронавируса. Иллюстрация

В Киеве и области уже почти 900 случаев коронавируса. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 279 случаев;

  • Волынская область – 109 случаев;

  • Днепропетровская область – 78 случаев;

  • Донецкая область – 12 случаев;

  • Житомирская область – 162 случая;

  • Закарпатская область – 116 случаев;

  • Запорожская область – 115 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 401 случай;

  • Кировоградская область – 198 случаев;

  • г. Киев – 644 случая;

  • Киевская область – 234 случая;

  • Львовская область – 166 случаев;

  • Луганская область – 4 случая;

  • Николаевская область – 22 случая;

  • Одесская область – 73 случая;

  • Полтавская область – 27 случаев;

  • Ривненская область – 204 случая;

  • Сумская область – 80 случаев;

  • Тернопольская область – 333 случая;

  • Харьковская область – 40 случаев;

  • Херсонская область – 44 случая;

  • Хмельницкая область – 37 случаев;

  • Черновицкая область – 662 случая;

  • Черкасская область – 110 случаев;

  • Черниговская область – 11 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 14311.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 15 апреля в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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    Вылечились: 186. Умерли: 116.

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