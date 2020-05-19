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19 мая • обновлено в 16:45
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В Киеве и области сменили руководство СБУ: Баканов представил нового главу

1.5т
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Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов представил личному составу нового главу Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области – Олега Головаша.

Об этом написала пресс-служба СБУ на сайте. Баканов призвал работников службы обращать особое внимание на направления контрразведки и кибербезопасности, защиту национальной государственности и объектов критической инфраструктуры, борьбу с терроризмом и диверсиями, противодействие различным проявлениям гибридной войны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Надеюсь, что вместе с назначением произойдет и активизация работы управления. И главное – будут новые результаты. Безусловно, ваше управление должно четко и слаженно реагировать на любые вызовы. Ведь понятие безопасности приобретает сейчас новое значение", – подчеркнул глава СБУ.

Баканов представил нового главу ГУ СБУ в Киеве и области

Баканов представил нового главу ГУ СБУ в Киеве и области

СБУ

"Безопасность гарантирует сила. Мои требования к вашей работе вы знаете: на все потенциальные угрозы реагируем оперативно и действенно. Главная цель – чтобы каждый гражданин мог чувствовать себя в безопасности. Служба должна быть сильной", – добавил Баканов.

Сам же Головаш поблагодарил за возможность возглавить самое большое в системе СБУ региональное управление и заверил, что профессионализм и боевой дух личного состава позволит справиться со всеми вызовами.

Баканов представил нового главу ГУ СБУ в Киеве и области

Баканов представил нового главу ГУ СБУ в Киеве и области

Баканов представил нового главу ГУ СБУ в Киеве и области

Баканов представил нового главу ГУ СБУ в Киеве и области

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Днепровской, Подольской, Шевченковской, Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Печерской, Святошинской и Соломенской районных государственных администраций Киева.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Служба безопасности Украины
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