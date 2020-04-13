В Киеве и области сильно испортится погода: вернутся морозы

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:49, 13.04.2020 Обновлено: 10:49, 13.04.2020

В Киеве и области 13 апреля ожидаются мощные порывы ветра, а в ночь на 14 апреля – еще и сильные заморозки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра. Там отметили, что ветер со скоростью 15-20 м/с будет на территории всей Украины.

В самой столице в ночь на 14 апреля ожидаются сильные заморозки на поверхности земли до 0-2°, а в области – до 0-5° (І уровень опасности).

В Киеве и области сильно испортится погода. Иллюстрация

Сильные заморозки до 0-5° на поверхности земли и в воздухе 13 апреля будут на территории всего Левобережья. А в ночь на 14 апреля – только на поверхности земли в восточных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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