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13 апреля • обновлено в 11:06
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В Киеве и области сильно испортится погода: вернутся морозы

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В Киеве и области 13 апреля ожидаются мощные порывы ветра, а в ночь на 14 апреля – еще и сильные заморозки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра. Там отметили, что ветер со скоростью 15-20 м/с будет на территории всей Украины.

В самой столице в ночь на 14 апреля ожидаются сильные заморозки на поверхности земли до 0-2°, а в области – до 0-5° (І уровень опасности).

В Киеве и области сильно испортится погода. Иллюстрация

В Киеве и области сильно испортится погода. Иллюстрация

Сильные заморозки до 0-5° на поверхности земли и в воздухе 13 апреля будут на территории всего Левобережья. А в ночь на 14 апреля – только на поверхности земли в восточных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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