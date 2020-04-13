В Киеве и области подтвердили более 700 случаев коронавируса

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:52, 13.04.2020 Обновлено: 10:16, 13.04.2020

В Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 496, а на территории области – до 216.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 416 случаев COVID-19, а на территории области – 159.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", – говорится в посте.

В Киеве и области подтвердили более 700 случаев коронавируса. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 194 случая;

  • Волынская область – 78 случаев;

  • Днепропетровская область – 60 случаев;

  • Донецкая область – 11 случаев;

  • Житомирская область – 94 случая;

  • Закарпатская область – 92 случая;

  • Запорожская область – 85 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 300 случаев;

  • Кировоградская область – 142 случая;

  • г. Киев – 495 случаев;

  • Киевская область – 216 случаев;

  • Львовская область – 124 случая;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Николаевская область – 5 случаев;

  • Одесская область – 69 случаев;

  • Полтавская область – 25 случаев;

  • Ривненская область – 125 случаев;

  • Сумская область – 74 случая;

  • Тернопольская область – 273 случая;

  • Харьковская область – 11 случаев;

  • Херсонская область – 31 случай;

  • Хмельницкая область – 22 случая;

  • Черновицкая область – 462 случая;

  • Черкасская область – 102 случая;

  • Черниговская область – 9 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19, а всего с начала года – 11136.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально подтвердили 2777 случаев заражения коронавирусом.

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Кияни Жизнь столицы

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