В Киеве и области подтвердили более 700 случаев коронавируса
В Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 496, а на территории области – до 216.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 416 случаев COVID-19, а на территории области – 159.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 194 случая;
Волынская область – 78 случаев;
Днепропетровская область – 60 случаев;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 94 случая;
Закарпатская область – 92 случая;
Запорожская область – 85 случаев;
Ивано-Франковская область – 300 случаев;
Кировоградская область – 142 случая;
г. Киев – 495 случаев;
Киевская область – 216 случаев;
Львовская область – 124 случая;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 5 случаев;
Одесская область – 69 случаев;
Полтавская область – 25 случаев;
Ривненская область – 125 случаев;
Сумская область – 74 случая;
Тернопольская область – 273 случая;
Харьковская область – 11 случаев;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 22 случая;
Черновицкая область – 462 случая;
Черкасская область – 102 случая;
Черниговская область – 9 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19, а всего с начала года – 11136.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине официально подтвердили 2777 случаев заражения коронавирусом.