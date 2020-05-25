В Киеве и области подтвердили более 4 тысяч случаев COVID-19
В Киеве и области по состоянию на утро 25 мая зафиксировали 4089 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2652, а на территории области – до 1437.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2623 случая коронавируса, а в области – еще 1419.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 892 случая;
Волынская область – 783 случая;
Днепропетровская область – 875 случаев;
Донецкая область – 148 случаев;
Житомирская область – 641 случай;
Закарпатская область – 1082 случая;
Запорожская область – 415 случаев;
Ивано-Франковская область – 1281 случай;
Кировоградская область – 478 случаев;
г. Киев – 2652 случая;
Киевская область – 1437 случаев;
Львовская область – 1360 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Николаевская область – 281 случай;
Одесская область – 832 случая;
Полтавская область – 266 случаев;
Ривненская область – 1434 случая;
Сумская область – 166 случаев;
Тернопольская область – 1121 случай;
Харьковская область – 912 случаев;
Херсонская область – 177 случаев;
Хмельницкая область – 364 случая;
Черновицкая область – 3083 случая;
Черкасская область – 391 случай;
Черниговская область – 131 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 53011.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 мая в Украине было официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19.