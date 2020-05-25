В Киеве и области по состоянию на утро 25 мая зафиксировали 4089 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2652, а на территории области – до 1437.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2623 случая коронавируса, а в области – еще 1419.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев", – говорится в посте.

В Киеве и области подтвердили более 4 тысяч случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 892 случая;

Волынская область – 783 случая;

Днепропетровская область – 875 случаев;

Донецкая область – 148 случаев;

Житомирская область – 641 случай;

Закарпатская область – 1082 случая;

Запорожская область – 415 случаев;

Ивано-Франковская область – 1281 случай;

Кировоградская область – 478 случаев;

г. Киев – 2652 случая;

Киевская область – 1437 случаев;

Львовская область – 1360 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 281 случай;

Одесская область – 832 случая;

Полтавская область – 266 случаев;

Ривненская область – 1434 случая;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1121 случай;

Харьковская область – 912 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 364 случая;

Черновицкая область – 3083 случая;

Черкасская область – 391 случай;

Черниговская область – 131 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 53011.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 мая в Украине было официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19.