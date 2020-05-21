В Киеве и области подтвердили более 3,7 тысячи случаев COVID-19: свежие данные
В Киеве и области по состоянию на утро 21 мая зафиксировали 3791 подтвержденный случай COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2475, а на территории области – до 1316.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2410 случаев коронавируса, а в области – еще 1261.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 788 случаев;
Волынская область – 698 случаев;
Днепропетровская область – 856 случаев;
Донецкая область – 138 случаев;
Житомирская область – 589 случаев;
Закарпатская область – 964 случая;
Запорожская область – 398 случаев;
Ивано-Франковская область – 1257 случаев;
Кировоградская область – 455 случаев;
г. Киев – 2475 случаев;
Киевская область – 1316 случаев;
Львовская область – 1175 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Николаевская область – 274 случая;
Одесская область – 806 случаев;
Полтавская область – 266 случаев;
Ривненская область – 1287 случаев;
Сумская область – 165 случаев;
Тернопольская область – 1098 случаев;
Харьковская область – 851 случай;
Херсонская область – 173 случая;
Хмельницкая область – 294 случая;
Черновицкая область – 2842 случая;
Черкасская область – 381 случай;
Черниговская область – 117 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 49352.
Как сообщалOBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 мая в Украине было официально подтверждено 19 230 случаев коронавируса COVID-19.