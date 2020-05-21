В Киеве и области подтвердили более 3,7 тысячи случаев COVID-19: свежие данные

В Киеве и области по состоянию на утро 21 мая зафиксировали 3791 подтвержденный случай COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2475, а на территории области – до 1316.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев", – говорится в посте.

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