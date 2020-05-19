Главная Новости
19 мая • обновлено в 10:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве и области подтвердили более 3,6 тысяч случаев COVID-19: новые данные

Читать материал на украинском

В Киеве и области по состоянию на утро 19 мая зафиксировали 3604 случая COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2359, а на территории области – до 1245.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2321 случай коронавируса, а в области – еще 1224.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев", – говорится в посте.

В Киеве и области подтвердили более 3,6 тысяч случаев COVID-19. Иллюстрация

В Киеве и области подтвердили более 3,6 тысяч случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 751 случай;

  • Волынская область – 635 случаев;

  • Днепропетровская область – 843 случая;

  • Донецкая область – 131 случай;

  • Житомирская область – 573 случая;

  • Закарпатская область – 911 случаев;

  • Запорожская область – 385 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1235 случаев;

  • Кировоградская область – 445 случаев;

  • г. Киев – 2359 случаев;

  • Киевская область – 1245 случаев;

  • Львовская область – 1098 случаев;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 263 случая;

  • Одесская область – 784 случая;

  • Полтавская область – 264 случая;

  • Ривненская область – 1188 случаев;

  • Сумская область – 164 случая;

  • Тернопольская область – 1081 случай;

  • Харьковская область – 816 случаев;

  • Херсонская область – 168 случаев;

  • Хмельницкая область – 267 случаев;

  • Черновицкая область – 2742 случая;

  • Черкасская область – 376 случаев;

  • Черниговская область – 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 47174.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 18 мая было зафиксировано 3545 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • Рекорд за два месяца: в Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100.

  • В Израиле изобрели чудо-маску, позволяющую есть и пить, не снимая её.

  • Море, река или бассейн: врач назвала самый опасный водоем для заражения COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги