В Киеве и области подтвердили более 3,6 тысяч случаев COVID-19: новые данные

В Киеве и области по состоянию на утро 19 мая зафиксировали 3604 случая COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2359, а на территории области – до 1245.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2321 случай коронавируса, а в области – еще 1224.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 мая в Украине 18876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев", – говорится в посте.
В Киеве и области подтвердили более 3,6 тысяч случаев COVID-19. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 751 случай;
Волынская область – 635 случаев;
Днепропетровская область – 843 случая;
Донецкая область – 131 случай;
Житомирская область – 573 случая;
Закарпатская область – 911 случаев;
Запорожская область – 385 случаев;
Ивано-Франковская область – 1235 случаев;
Кировоградская область – 445 случаев;
г. Киев – 2359 случаев;
Киевская область – 1245 случаев;
Львовская область – 1098 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 263 случая;
Одесская область – 784 случая;
Полтавская область – 264 случая;
Ривненская область – 1188 случаев;
Сумская область – 164 случая;
Тернопольская область – 1081 случай;
Харьковская область – 816 случаев;
Херсонская область – 168 случаев;
Хмельницкая область – 267 случаев;
Черновицкая область – 2742 случая;
Черкасская область – 376 случаев;
Черниговская область – 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 47174.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 18 мая было зафиксировано 3545 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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