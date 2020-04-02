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2 апреля • обновлено в 10:20
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В Киеве и области подтвердили более 200 случаев коронавируса: свежая статистика

2.2т
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В Киеве и области по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировали уже 224 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество достигло 160, а на территории области – 64.

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Всего в Украине подтверждено уже 804 случая COVID-19. Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", – говорится в сообщении.

Статистика заболеваемости в областях:

  • Винницкая область – 51 случай;

  • Волынская область – 10 случаев;

  • Днепропетровская область – 10 случаев;

  • Донецкая область – 7 случаев;

  • Житомирская область – 6 случаев;

  • Закарпатская область – 1 случай;

  • Запорожская область – 19 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 74 случая;

  • Кировоградская область – 7 случаев;

  • г. Киев – 160 случаев;

  • Киевская область – 64 случая;

  • Львовская область – 11 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 14 случаев;

  • Полтавская область – 5 случаев;

  • Ривненская область – 19 случаев;

  • Сумская область – 26 случаев;

  • Тернопольская область – 106 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 4 случая;

  • Хмельницкая область – 6 случаев;

  • Черновицкая область – 143 случая;

  • Черкасская область – 54 случая;

  • Черниговская область – 3 случая.

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Автор
Яра Дорош
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