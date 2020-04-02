В Киеве и области подтвердили более 200 случаев коронавируса: свежая статистика

В Киеве и области по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировали уже 224 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество достигло 160, а на территории области – 64.
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Всего в Украине подтверждено уже 804 случая COVID-19. Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев", – говорится в сообщении.
Статистика заболеваемости в областях:
Винницкая область – 51 случай;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 10 случаев;
Донецкая область – 7 случаев;
Житомирская область – 6 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 19 случаев;
Ивано-Франковская область – 74 случая;
Кировоградская область – 7 случаев;
г. Киев – 160 случаев;
Киевская область – 64 случая;
Львовская область – 11 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 14 случаев;
Полтавская область – 5 случаев;
Ривненская область – 19 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 106 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 4 случая;
Хмельницкая область – 6 случаев;
Черновицкая область – 143 случая;
Черкасская область – 54 случая;
Черниговская область – 3 случая.
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