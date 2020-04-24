В Киеве и области подтвердили более 1600 случаев COVID-19
В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество увеличилось до 1122, а на территории области – до 505.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 1059 случаев COVID-19, а в области – еще 451.
"По данным ЦОЗ, состоянием на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", – говорится в сообщении.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 370 случаев;
Волынская область – 203 случая;
Днепропетровская область – 195 случаев;
Донецкая область – 24 случая;
Житомирская область – 309 случаев;
Закарпатская область – 260 случаев;
Запорожская область – 163 случая;
Ивано-Франковская область – 684 случая;
Кировоградская область – 283 случая;
г. Киев – 1122 случая;
Киевская область – 505 случаев;
Львовская область – 298 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Николаевская область – 103 случая;
Одесская область – 169 случаев;
Полтавская область – 161 случай;
Ривненская область – 437 случаев;
Сумская область – 90 случаев;
Тернопольская область – 532 случая;
Харьковская область – 118 случаев;
Херсонская область – 77 случаев;
Хмельницкая область – 65 случаев;
Черновицкая область – 1199 случаев;
Черкасская область – 234 случая;
Черниговская область – 19 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 22 518.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19.