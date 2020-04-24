В Киеве и области подтвердили более 1600 случаев COVID-19

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:24, 24.04.2020 Обновлено: 11:54, 24.04.2020

В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество увеличилось до 1122, а на территории области – до 505.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 1059 случаев COVID-19, а в области – еще 451.

"По данным ЦОЗ, состоянием на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", – говорится в сообщении.

В Киеве и области подтвердили более 1600 случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 370 случаев;

  • Волынская область – 203 случая;

  • Днепропетровская область – 195 случаев;

  • Донецкая область – 24 случая;

  • Житомирская область – 309 случаев;

  • Закарпатская область – 260 случаев;

  • Запорожская область – 163 случая;

  • Ивано-Франковская область – 684 случая;

  • Кировоградская область – 283 случая;

  • г. Киев – 1122 случая;

  • Киевская область – 505 случаев;

  • Львовская область – 298 случаев;

  • Луганская область – 27 случаев;

  • Николаевская область – 103 случая;

  • Одесская область – 169 случаев;

  • Полтавская область – 161 случай;

  • Ривненская область – 437 случаев;

  • Сумская область – 90 случаев;

  • Тернопольская область – 532 случая;

  • Харьковская область – 118 случаев;

  • Херсонская область – 77 случаев;

  • Хмельницкая область – 65 случаев;

  • Черновицкая область – 1199 случаев;

  • Черкасская область – 234 случая;

  • Черниговская область – 19 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 22 518.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19.

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Кияни Жизнь столицы

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