В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество увеличилось до 1122, а на территории области – до 505.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 1059 случаев COVID-19, а в области – еще 451.

"По данным ЦОЗ, состоянием на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", – говорится в сообщении.

В Киеве и области подтвердили более 1600 случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 370 случаев;

Волынская область – 203 случая;

Днепропетровская область – 195 случаев;

Донецкая область – 24 случая;

Житомирская область – 309 случаев;

Закарпатская область – 260 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область – 684 случая;

Кировоградская область – 283 случая;

г. Киев – 1122 случая;

Киевская область – 505 случаев;

Львовская область – 298 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Николаевская область – 103 случая;

Одесская область – 169 случаев;

Полтавская область – 161 случай;

Ривненская область – 437 случаев;

Сумская область – 90 случаев;

Тернопольская область – 532 случая;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 65 случаев;

Черновицкая область – 1199 случаев;

Черкасская область – 234 случая;

Черниговская область – 19 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 22 518.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19.