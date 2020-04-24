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24 апреля • обновлено в 09:29
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В Киеве и области подтвердили более 1600 случаев COVID-19

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В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 1059 случаев COVID-19, а в области – еще 451.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", – говорится в сообщении.

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Автор
Яра Дорош
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Кияни Жизнь столицы

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