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21 апреля • обновлено в 10:09
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В Киеве и области подтвердили более 1200 случаев коронавируса: новая статистика

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В Киеве и области по состоянию на утро 21 апреля зафиксировали 1248 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 892, а на территории области – до 356.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 850 случаев COVID-19, а в области – еще 333.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", – говорится в сообщении.

В Киеве и области подтвердили более 1200 случаев коронавируса. Иллюстрация

В Киеве и области подтвердили более 1200 случаев коронавируса. Иллюстрация

Статистика заболеваемости коронавирусом во всех областях Украины:

  • Винницкая область – 338 случаев;

  • Волынская область – 174 случая;

  • Днепропетровская область – 122 случая;

  • Донецкая область – 16 случаев;

  • Житомирская область – 270 случаев;

  • Закарпатская область – 205 случаев;

  • Запорожская область – 137 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 556 случаев;

  • Кировоградская область – 247 случаев;

  • г. Киев – 892 случая;

  • Киевская область – 356 случаев;

  • Львовская область – 256 случаев;

  • Луганская область – 25 случаев;

  • Николаевская область – 41 случай;

  • Одесская область – 146 случаев;

  • Полтавская область – 101 случай;

  • Ривненская область – 341 случай;

  • Сумская область – 84 случая;

  • Тернопольская область – 435 случаев;

  • Харьковская область – 77 случаев;

  • Херсонская область – 70 случаев;

  • Хмельницкая область – 49 случаев;

  • Черновицкая область – 988 случаев;

  • Черкасская область – 186 случаев;

  • Черниговская область – 13 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала года – 18532.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 20 апреля зафиксировали 5710 случаев коронавируса.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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