В Киеве и области подтвердили более 1200 случаев коронавируса: новая статистика

В Киеве и области по состоянию на утро 21 апреля зафиксировали 1248 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 892, а на территории области – до 356.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 850 случаев COVID-19, а в области – еще 333.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", – говорится в сообщении.
В Киеве и области подтвердили более 1200 случаев коронавируса. Иллюстрация
Статистика заболеваемости коронавирусом во всех областях Украины:
Винницкая область – 338 случаев;
Волынская область – 174 случая;
Днепропетровская область – 122 случая;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 270 случаев;
Закарпатская область – 205 случаев;
Запорожская область – 137 случаев;
Ивано-Франковская область – 556 случаев;
Кировоградская область – 247 случаев;
г. Киев – 892 случая;
Киевская область – 356 случаев;
Львовская область – 256 случаев;
Луганская область – 25 случаев;
Николаевская область – 41 случай;
Одесская область – 146 случаев;
Полтавская область – 101 случай;
Ривненская область – 341 случай;
Сумская область – 84 случая;
Тернопольская область – 435 случаев;
Харьковская область – 77 случаев;
Херсонская область – 70 случаев;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черновицкая область – 988 случаев;
Черкасская область – 186 случаев;
Черниговская область – 13 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала года – 18532.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 20 апреля зафиксировали 5710 случаев коронавируса.
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