В Киеве и области подтвердили 250 случаев коронавируса

В Киеве и области по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля, зафиксировали 250 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 180, а в области – до 70.

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В Украине в целом подтвердили уже 942 случая COVID-19. Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев", – говорится в сообщении.

Статистика заболеваемости в областях:

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 12 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 6 случаев;

Закарпатская область – 24 случая;

Запорожская область – 22 случая;

Ивано-Франковская область – 81 случай;

Кировоградская область – 15 случаев;

г. Киев – 180 случаев;

Киевская область – 70 случаев;

Львовская область – 13 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 20 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ривненская область – 25 случаев;

Сумская область – 30 случаев;

Тернопольская область – 114 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 7 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черкасская область – 55 случаев;

Черниговская область – 5 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19, а с начала года – 4404.

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