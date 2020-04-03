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3 апреля • обновлено в 10:20
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В Киеве и области подтвердили 250 случаев коронавируса

1.8т
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В Киеве и области по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля, зафиксировали 250 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 180, а в области – до 70.

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В Украине в целом подтвердили уже 942 случая COVID-19. Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев", – говорится в сообщении.

Статистика заболеваемости в областях:

  • Винницкая область – 61 случай;

  • Волынская область – 10 случаев;

  • Днепропетровская область – 12 случаев;

  • Донецкая область – 8 случаев;

  • Житомирская область – 6 случаев;

  • Закарпатская область – 24 случая;

  • Запорожская область – 22 случая;

  • Ивано-Франковская область – 81 случай;

  • Кировоградская область – 15 случаев;

  • г. Киев180 случаев;

  • Киевская область70 случаев;

  • Львовская область – 13 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 20 случаев;

  • Полтавская область – 5 случаев;

  • Ривненская область – 25 случаев;

  • Сумская область – 30 случаев;

  • Тернопольская область – 114 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 4 случая;

  • Хмельницкая область – 7 случаев;

  • Черновицкая область – 171 случай;

  • Черкасская область – 55 случаев;

  • Черниговская область – 5 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19, а с начала года – 4404.

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Автор
Яра Дорош
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