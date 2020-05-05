В Киеве и области – почти 2500 случаев коронавируса: свежая статистика

В Киеве и области по состоянию на утро 5 мая было зафиксировано 2449 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1583, а на территории области – до 866.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 1535 случаев коронавируса, в области – еще 853.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев", – говорится в посте Минздрава.
В Киеве и области – почти 2500 случаев коронавируса. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 454 случая;
Волынская область – 343 случая;
Днепропетровская область – 478 случаев;
Донецкая область – 83 случая;
Житомирская область – 448 случаев;
Закарпатская область – 546 случаев;
Запорожская область – 287 случаев;
Ивано-Франковская область – 1015 случаев;
Кировоградская область – 401 случай;
г. Киев – 1583 случая;
Киевская область – 866 случаев;
Львовская область – 514 случаев;
Луганская область – 38 случаев;
Николаевская область – 163 случая;
Одесская область – 469 случаев;
Полтавская область – 231 случай;
Ривненская область – 779 случаев;
Сумская область – 112 случаев;
Тернопольская область – 923 случая;
Харьковская область – 377 случаев;
Херсонская область – 142 случая;
Хмельницкая область – 119 случаев;
Черновицкая область – 1948 случаев;
Черкасская область – 314 случаев;
Черниговская область – 64 случая.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 33311.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 4 мая было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.
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