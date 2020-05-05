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5 мая • обновлено в 11:27
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В Киеве и области – почти 2500 случаев коронавируса: свежая статистика

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В Киеве и области по состоянию на утро 5 мая было зафиксировано 2449 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1583, а на территории области – до 866.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 1535 случаев коронавируса, в области – еще 853.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев", – говорится в посте Минздрава.

В Киеве и области – почти 2500 случаев коронавируса. Иллюстрация

В Киеве и области – почти 2500 случаев коронавируса. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 454 случая;

  • Волынская область – 343 случая;

  • Днепропетровская область – 478 случаев;

  • Донецкая область – 83 случая;

  • Житомирская область – 448 случаев;

  • Закарпатская область – 546 случаев;

  • Запорожская область – 287 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1015 случаев;

  • Кировоградская область – 401 случай;

  • г. Киев – 1583 случая;

  • Киевская область – 866 случаев;

  • Львовская область – 514 случаев;

  • Луганская область – 38 случаев;

  • Николаевская область – 163 случая;

  • Одесская область – 469 случаев;

  • Полтавская область – 231 случай;

  • Ривненская область – 779 случаев;

  • Сумская область – 112 случаев;

  • Тернопольская область – 923 случая;

  • Харьковская область – 377 случаев;

  • Херсонская область – 142 случая;

  • Хмельницкая область – 119 случаев;

  • Черновицкая область – 1948 случаев;

  • Черкасская область – 314 случаев;

  • Черниговская область – 64 случая.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 33311.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 4 мая было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

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