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16 сентября • обновлено в 14:07
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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение: в чем причина

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В Киеве и области до конца суток 16 сентября из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение. Его скорость местами будет достигать 18 м/с.

Синоптики Укргидрометцентра оценили погодные условия как первый, желтый уровень опасности, передает УНН.

"По Киеву в ближайшие часы (примерно с 15:00. – Ред.) до конца суток порывы ветра 15-18 метров в секунду", – уточнили метеорологи.

Шквальные порывы ветра

Шквальные порывы ветра

IpNews

Аналогичные шкальные порывы будут наблюдаться и по всей области.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики назвали, в каких числах сентября начнется постепенное похолодание и сезон дождей.

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Место
Украина Киев
Тег
погода
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