В Киеве и области количество зараженных коронавирусом приближается к 5 тысячам. Новые данные

В Киеве и области по состоянию на утро 3 июня зафиксировали 4785 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 3133, а на территории области – до 1652.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 3071 случай коронавируса, а в области – еще 1623.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

В Киеве и области количество зараженных коронавирусом приближается к 5 тысячам. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 1050 случаев;

Волынская область – 959 случаев;

Днепропетровская область – 950 случаев;

Донецкая область – 166 случаев;

Житомирская область – 780 случаев;

Закарпатская область – 1236 случаев;

Запорожская область – 463 случая;

Ивано-Франковская область – 1465 случаев;

Кировоградская область – 523 случая;

г. Киев – 3133 случая;

Киевская область – 1652 случая;

Львовская область – 1830 случаев;

Луганская область – 49 случаев;

Николаевская область – 295 случаев;

Одесская область – 913 случаев;

Полтавская область – 272 случая;

Ривненская область – 1873 случая;

Сумская область – 174 случая;

Тернопольская область – 1200 случаев;

Харьковская область – 1131 случай;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 469 случаев;

Черновицкая область – 3442 случая;

Черкасская область – 416 случаев;

Черниговская область – 203 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 61138.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области ввели третий этап ослабления карантина. Об этом рассказал в.и.о. главы КОГА Василий Володин во время брифинга 2 июня.