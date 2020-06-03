В Киеве и области количество зараженных коронавирусом приближается к 5 тысячам. Новые данные

Яра Дорош Жизнь столицы 09:57, 3.06.2020 Обновлено: 10:44, 3.06.2020

В Киеве и области по состоянию на утро 3 июня зафиксировали 4785 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 3133, а на территории области – до 1652.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 3071 случай коронавируса, а в области – еще 1623.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.

В Киеве и области количество зараженных коронавирусом приближается к 5 тысячам. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 1050 случаев;

  • Волынская область – 959 случаев;

  • Днепропетровская область – 950 случаев;

  • Донецкая область – 166 случаев;

  • Житомирская область – 780 случаев;

  • Закарпатская область – 1236 случаев;

  • Запорожская область – 463 случая;

  • Ивано-Франковская область – 1465 случаев;

  • Кировоградская область – 523 случая;

  • г. Киев – 3133 случая;

  • Киевская область – 1652 случая;

  • Львовская область – 1830 случаев;

  • Луганская область – 49 случаев;

  • Николаевская область – 295 случаев;

  • Одесская область – 913 случаев;

  • Полтавская область – 272 случая;

  • Ривненская область – 1873 случая;

  • Сумская область – 174 случая;

  • Тернопольская область – 1200 случаев;

  • Харьковская область – 1131 случай;

  • Херсонская область – 179 случаев;

  • Хмельницкая область – 469 случаев;

  • Черновицкая область – 3442 случая;

  • Черкасская область – 416 случаев;

  • Черниговская область – 203 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 61138.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области ввели третий этап ослабления карантина. Об этом рассказал в.и.о. главы КОГА Василий Володин во время брифинга 2 июня.

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