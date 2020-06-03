В Киеве и области количество зараженных коронавирусом приближается к 5 тысячам. Новые данные
В Киеве и области по состоянию на утро 3 июня зафиксировали 4785 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 3133, а на территории области – до 1652.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 3071 случай коронавируса, а в области – еще 1623.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирования методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 1050 случаев;
Волынская область – 959 случаев;
Днепропетровская область – 950 случаев;
Донецкая область – 166 случаев;
Житомирская область – 780 случаев;
Закарпатская область – 1236 случаев;
Запорожская область – 463 случая;
Ивано-Франковская область – 1465 случаев;
Кировоградская область – 523 случая;
г. Киев – 3133 случая;
Киевская область – 1652 случая;
Львовская область – 1830 случаев;
Луганская область – 49 случаев;
Николаевская область – 295 случаев;
Одесская область – 913 случаев;
Полтавская область – 272 случая;
Ривненская область – 1873 случая;
Сумская область – 174 случая;
Тернопольская область – 1200 случаев;
Харьковская область – 1131 случай;
Херсонская область – 179 случаев;
Хмельницкая область – 469 случаев;
Черновицкая область – 3442 случая;
Черкасская область – 416 случаев;
Черниговская область – 203 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 61138.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области ввели третий этап ослабления карантина. Об этом рассказал в.и.о. главы КОГА Василий Володин во время брифинга 2 июня.