В Киеве и области количество зараженных COVID-19 приблизилось к 3 тысячам

Яра Дорош Жизнь столицы 09:21, 12.05.2020 Обновлено: 09:28, 12.05.2020

В Киеве и области по состоянию на утро 12 мая зафиксировали 2953 подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В самой столице Украины их количество возросло до 1930, а на территории области – до 1023.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 1871 случай COVID-19, а в области – еще 1000.

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