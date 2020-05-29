В Киеве и области количество зараженных COVID-19 приближается к 4,5 тысячам: статистика
В Киеве и области по состоянию на утро 29 мая зафиксировали 4384 подтвержденных случая COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2849, а на территории области – до 1535.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве насчитывалось 2793 случая коронавируса, а в области – еще 1517.
"По данным ЦОЗ, на 9:00 29 мая в Украине 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 957 случаев;
Волынская область – 863 случая;
Днепропетровская область – 930 случаев;
Донецкая область – 158 случаев;
Житомирская область – 694 случая;
Закарпатская область – 1147 случаев;
Запорожская область – 431 случай;
Ивано-Франковская область – 1360 случаев;
Кировоградская область – 503 случая;
г. Киев – 2849 случаев;
Киевская область – 1535 случаев;
Львовская область – 1563 случая;
Луганская область – 46 случаев;
Николаевская область – 284 случая;
Одесская область – 878 случаев;
Полтавская область – 268 случаев;
Ривненская область – 1628 случаев;
Сумская область – 167 случаев;
Тернопольская область – 1145 случаев;
Харьковская область – 1011 случаев;
Херсонская область – 177 случаев;
Хмельницкая область – 407 случаев;
Черновицкая область – 3259 случаев;
Черкасская область – 401 случай;
Черниговская область – 150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 57006.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 28 мая было зафиксировано 4310 подтвержденных случаев COVID-19.