В Киеве и области количество зараженных COVID-19 приближается к 4,5 тысячам: статистика

В Киеве и области по состоянию на утро 29 мая зафиксировали 4384 подтвержденных случая COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2849, а на территории области – до 1535.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве насчитывалось 2793 случая коронавируса, а в области – еще 1517.

"По данным ЦОЗ, на 9:00 29 мая в Украине 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев", – говорится в посте.

В Киеве и области количество зараженных COVID-19 приближается к 4,5 тысячам. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 957 случаев;

Волынская область – 863 случая;

Днепропетровская область – 930 случаев;

Донецкая область – 158 случаев;

Житомирская область – 694 случая;

Закарпатская область – 1147 случаев;

Запорожская область – 431 случай;

Ивано-Франковская область – 1360 случаев;

Кировоградская область – 503 случая;

г. Киев – 2849 случаев;

Киевская область – 1535 случаев;

Львовская область – 1563 случая;

Луганская область – 46 случаев;

Николаевская область – 284 случая;

Одесская область – 878 случаев;

Полтавская область – 268 случаев;

Ривненская область – 1628 случаев;

Сумская область – 167 случаев;

Тернопольская область – 1145 случаев;

Харьковская область – 1011 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 407 случаев;

Черновицкая область – 3259 случаев;

Черкасская область – 401 случай;

Черниговская область – 150 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 мая в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 57006.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 28 мая было зафиксировано 4310 подтвержденных случаев COVID-19.

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