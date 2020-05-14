В Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля зафиксировали 3079 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2012, а на территории области – до 1067.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 1960 случаев COVID-19, а в области – еще 1049.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая", – говорится в посте.

В Киеве и области количество зараженных COVID-19 превысило 3 тысячи. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 654 случая;

Волынская область – 535 случаев;

Днепропетровская область – 781 случай;

Донецкая область – 117 случаев;

Житомирская область – 533 случая;

Закарпатская область – 791 случай;

Запорожская область – 347 случаев;

Ивано-Франковская область – 1166 случаев;

Кировоградская область – 432 случая;

г. Киев – 2012 случаев;

Киевская область – 1067 случаев;

Львовская область – 904 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 693 случая;

Полтавская область – 257 случаев;

Ривненская область – 1062 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1033 случая;

Харьковская область – 713 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 209 случаев;

Черновицкая область – 2516 случаев;

Черкасская область – 348 случаев;

Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 42590.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 13 мая было зарегистрировано 16 425 случаев коронавируса COVID-19.