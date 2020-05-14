Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:34
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве и области количество зараженных COVID-19 превысило 3 тысячи

3.1т
Читать материал на украинском

В Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля зафиксировали 3079 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2012, а на территории области – до 1067.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 1960 случаев COVID-19, а в области – еще 1049.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая", – говорится в посте.

В Киеве и области количество зараженных COVID-19 превысило 3 тысячи. Иллюстрация

В Киеве и области количество зараженных COVID-19 превысило 3 тысячи. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 654 случая;

  • Волынская область – 535 случаев;

  • Днепропетровская область – 781 случай;

  • Донецкая область – 117 случаев;

  • Житомирская область – 533 случая;

  • Закарпатская область – 791 случай;

  • Запорожская область – 347 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1166 случаев;

  • Кировоградская область – 432 случая;

  • г. Киев – 2012 случаев;

  • Киевская область – 1067 случаев;

  • Львовская область – 904 случая;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 228 случаев;

  • Одесская область – 693 случая;

  • Полтавская область – 257 случаев;

  • Ривненская область – 1062 случая;

  • Сумская область – 158 случаев;

  • Тернопольская область – 1033 случая;

  • Харьковская область – 713 случаев;

  • Херсонская область – 165 случаев;

  • Хмельницкая область – 209 случаев;

  • Черновицкая область – 2516 случаев;

  • Черкасская область – 348 случаев;

  • Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 42590.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 13 мая было зарегистрировано 16 425 случаев коронавируса COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги