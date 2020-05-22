В Киеве и области количество случаев COVID-19 стремительно приблизилось к 4 тысячам: новые данные
В Киеве и области по состоянию на утро 22 мая зафиксировали 3866 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2522, а на территории области – до 1344.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2475 случаев коронавируса, а в области – еще 1316.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 824 случая;
Волынская область – 740 случаев;
Днепропетровская область – 859 случаев;
Донецкая область – 141 случай;
Житомирская область – 607 случаев;
Закарпатская область – 1003 случая;
Запорожская область – 401 случай;
Ивано-Франковская область – 1268 случаев;
Кировоградская область – 460 случаев;
г. Киев – 2522 случая;
Киевская область – 1344 случая;
Львовская область – 1240 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Николаевская область – 277 случаев;
Одесская область – 814 случаев;
Полтавская область – 266 случаев;
Ривненская область – 1323 случая;
Сумская область – 166 случаев;
Тернопольская область – 1105 случаев;
Харьковская область – 866 случаев;
Херсонская область – 173 случая;
Хмельницкая область – 299 случаев;
Черновицкая область – 2905 случаев;
Черкасская область – 383 случая;
Черниговская область – 119 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 50636.
Как сообщал OBOZREVATEL, команда проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского получила новые прогнозы по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине и Киеве с 21 по 25 мая. Они показали снижение скорости распространения пандемии.