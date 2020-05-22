В Киеве и области количество случаев COVID-19 стремительно приблизилось к 4 тысячам: новые данные

В Киеве и области по состоянию на утро 22 мая зафиксировали 3866 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2522, а на территории области – до 1344.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2475 случаев коронавируса, а в области – еще 1316.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая", – говорится в посте.

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