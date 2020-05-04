В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2500: свежая статистика

В Киеве и области по состоянию на утро 4 апреля было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1535, а на территории области – до 853.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 1511 случаев COVID-19, а в области – еще 784.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", – говорится в посте Минздрава.
В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2500. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 436 случаев;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 460 случаев;
Донецкая область – 81 случай;
Житомирская область – 430 случаев;
Закарпатская область – 531 случай;
Запорожская область – 285 случаев;
Ивано-Франковская область – 984 случая;
Кировоградская область – 401 случай;
г. Киев – 1535 случаев;
Киевская область – 853 случая;
Львовская область – 506 случаев;
Луганская область – 37 случаев;
Николаевская область – 161 случай;
Одесская область – 427 случаев;
Полтавская область – 227 случаев;
Ривненская область – 750 случаев;
Сумская область – 112 случаев;
Тернопольская область – 896 случаев;
Харьковская область – 361 случай;
Херсонская область – 139 случаев;
Хмельницкая область – 116 случаев;
Черновицкая область – 1887 случаев;
Черкасская область – 312 случаев;
Черниговская область – 64 случая.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 32270.
Как сообщалOBOZREVATEL, по состоянию на утро 3 мая в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.