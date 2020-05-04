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4 мая • обновлено в 11:28
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В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2500: свежая статистика

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В Киеве и области по состоянию на утро 4 апреля было зафиксировано 2388 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1535, а на территории области – до 853.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 1511 случаев COVID-19, а в области – еще 784.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", – говорится в посте Минздрава.

В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2500. Иллюстрация

В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2500. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 436 случаев;

  • Волынская область – 340 случаев;

  • Днепропетровская область – 460 случаев;

  • Донецкая область – 81 случай;

  • Житомирская область – 430 случаев;

  • Закарпатская область – 531 случай;

  • Запорожская область – 285 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 984 случая;

  • Кировоградская область – 401 случай;

  • г. Киев – 1535 случаев;

  • Киевская область – 853 случая;

  • Львовская область – 506 случаев;

  • Луганская область – 37 случаев;

  • Николаевская область – 161 случай;

  • Одесская область – 427 случаев;

  • Полтавская область – 227 случаев;

  • Ривненская область – 750 случаев;

  • Сумская область – 112 случаев;

  • Тернопольская область – 896 случаев;

  • Харьковская область – 361 случай;

  • Херсонская область – 139 случаев;

  • Хмельницкая область – 116 случаев;

  • Черновицкая область – 1887 случаев;

  • Черкасская область – 312 случаев;

  • Черниговская область – 64 случая.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 32270.

Как сообщалOBOZREVATEL, по состоянию на утро 3 мая в Украине официально подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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