В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2000
В Киеве и области по состоянию на утро 28 апреля зафиксировали 1902 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1298, а на территории области – до 604.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 1220 случаев коронавируса, а в области – еще 570.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай", – говорится в сообщении.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 406 случаев;
Волынская область – 260 случаев;
Днепропетровская область – 318 случаев;
Донецкая область – 52 случая;
Житомирская область – 354 случая;
Закарпатская область – 387 случаев;
Запорожская область – 208 случаев;
Ивано-Франковская область – 783 случая;
Кировоградская область – 356 случаев;
г. Киев – 1298 случаев;
Киевская область – 604 случая;
Львовская область – 371 случай;
Луганская область – 32 случая;
Николаевская область – 116 случаев;
Одесская область – 248 случаев;
Полтавская область – 180 случаев;
Ривненская область – 553 случая;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 664 случая;
Харьковская область – 221 случай;
Херсонская область – 88 случаев;
Хмельницкая область – 72 случая;
Черновицкая область – 1429 случаев;
Черкасская область – 276 случаев;
Черниговская область – 39 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 26616.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 апреля в Украине было официально подтверждено 9009 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.