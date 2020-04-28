В Киеве и области по состоянию на утро 28 апреля зафиксировали 1902 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 1298, а на территории области – до 604.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 1220 случаев коронавируса, а в области – еще 570.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай", – говорится в сообщении.

В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2000

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 260 случаев;

Днепропетровская область – 318 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 354 случая;

Закарпатская область – 387 случаев;

Запорожская область – 208 случаев;

Ивано-Франковская область – 783 случая;

Кировоградская область – 356 случаев;

г. Киев – 1298 случаев;

Киевская область – 604 случая;

Львовская область – 371 случай;

Луганская область – 32 случая;

Николаевская область – 116 случаев;

Одесская область – 248 случаев;

Полтавская область – 180 случаев;

Ривненская область – 553 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 664 случая;

Харьковская область – 221 случай;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черновицкая область – 1429 случаев;

Черкасская область – 276 случаев;

Черниговская область – 39 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 26616.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 апреля в Украине было официально подтверждено 9009 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.