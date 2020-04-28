В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2000

В Киеве и области по состоянию на утро 28 апреля зафиксировали 1902 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1298, а на территории области – до 604.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 1220 случаев коронавируса, а в области – еще 570.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай", – говорится в сообщении.

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