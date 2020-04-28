Главная Новости
28 апреля • обновлено в 09:29
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 2000

615
Читать материал на украинском

В Киеве и области по состоянию на утро 28 апреля зафиксировали 1902 случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1298, а на территории области – до 604.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было подтверждено 1220 случаев коронавируса, а в области – еще 570.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай", – говорится в сообщении.

Новость обновляется.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Яра Дорош
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги