В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 1000: свежие данные
В Киеве и области по состоянию на утро 17 апреля зафиксировали 958 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 705, а на территории области – до 253.
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Об этом сообщила пресс служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 644 случая COVID-19, а в области – еще 234.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай", – говорится в сообщении.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 296 случаев;
Волынская область – 122 случая;
Днепропетровская область – 89 случаев;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 177 случаев;
Закарпатская область – 150 случаев;
Запорожская область – 118 случаев;
Ивано-Франковская область – 427 случаев;
Кировоградская область – 218 случаев;
г. Киев – 705 случаев;
Киевская область – 253 случая;
Львовская область – 203 случая;
Луганская область – 9 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 93 случая;
Полтавская область – 41 случай;
Ривненская область – 240 случаев;
Сумская область – 81 случай;
Тернопольская область – 353 случая;
Харьковская область – 56 случаев;
Херсонская область – 51 случай;
Хмельницкая область – 38 случаев;
Черновицкая область – 759 случаев;
Черкасская область – 137 случаев;
Черниговская область – 12 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала года – 15448.
Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 16 апреля зафиксировали 878 случаев коронавируса COVID-19.