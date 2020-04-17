В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 1000: свежие данные

В Киеве и области по состоянию на утро 17 апреля зафиксировали 958 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 705, а на территории области – до 253.

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Об этом сообщила пресс служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 644 случая COVID-19, а в области – еще 234.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай", – говорится в сообщении.

В Киеве и области количество случаев COVID-19 приблизилось к 1000. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 296 случаев;

Волынская область – 122 случая;

Днепропетровская область – 89 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 177 случаев;

Закарпатская область – 150 случаев;

Запорожская область – 118 случаев;

Ивано-Франковская область – 427 случаев;

Кировоградская область – 218 случаев;

г. Киев – 705 случаев;

Киевская область – 253 случая;

Львовская область – 203 случая;

Луганская область – 9 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 93 случая;

Полтавская область – 41 случай;

Ривненская область – 240 случаев;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 353 случая;

Харьковская область – 56 случаев;

Херсонская область – 51 случай;

Хмельницкая область – 38 случаев;

Черновицкая область – 759 случаев;

Черкасская область – 137 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала года – 15448.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 16 апреля зафиксировали 878 случаев коронавируса COVID-19.

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