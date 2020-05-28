В Киеве и области – более 4,3 тысячи случаев COVID-19. Свежие данные

Яра Дорош Жизнь столицы 09:35, 28.05.2020 Обновлено: 09:54, 28.05.2020

В Киеве и области по состоянию на утро 28 мая зафиксировали 4310 подтвержденных случаев COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2793, а на территории области – до 1517.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2739 случаев коронавируса, а в области – еще 1474.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине 22382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", – говорится в посте.

В Киеве и области – более 4,3 тысячи случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 947 случаев;

  • Волынская область – 851 случай;

  • Днепропетровская область – 920 случаев;

  • Донецкая область – 158 случаев;

  • Житомирская область – 673 случая;

  • Закарпатская область – 1124 случая;

  • Запорожская область – 425 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1339 случаев;

  • Кировоградская область – 495 случаев;

  • г. Киев – 2793 случая;

  • Киевская область – 1517 случаев;

  • Львовская область – 1513 случаев;

  • Луганская область – 45 случаев;

  • Николаевская область – 282 случая;

  • Одесская область – 861 случай;

  • Полтавская область – 268 случаев;

  • Ривненская область – 1588 случаев;

  • Сумская область – 166 случаев;

  • Тернопольская область – 1131 случай;

  • Харьковская область – 981 случай;

  • Херсонская область – 177 случаев;

  • Хмельницкая область – 386 случаев;

  • Черновицкая область – 3201 случай;

  • Черкасская область – 401 случай;

  • Черниговская область – 140 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 мая в Центра поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 55995.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 мая в Украине было официально зафиксировано 21905 случаев коронавируса.

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