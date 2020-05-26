В Киеве и области – более 4,1 тысячи случаев COVID-19: свежие данные

Яра Дорош Жизнь столицы 09:20, 26.05.2020 Обновлено: 09:38, 26.05.2020

В Киеве и области по состоянию на утро 26 мая подтвердили 4168 случаев COVID-19. В самой столице их количество возросло до 2710, а на территории области – до 1458.

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Об этом сообщила пресс служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2652 случая коронавируса, а в области – еще 1437.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев", – говорится в посте.

В Киеве и области – более 4,1 тысячи случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 910 случаев;

  • Волынская область – 805 случаев;

  • Днепропетровская область – 895 случаев;

  • Донецкая область – 155 случаев;

  • Житомирская область – 647 случаев;

  • Закарпатская область – 1092 случая;

  • Запорожская область – 416 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1306 случаев;

  • Кировоградская область – 482 случая;

  • г. Киев – 2710 случаев;

  • Киевская область – 1458 случаев;

  • Львовская область – 1405 случаев;

  • Луганская область – 44 случая;

  • Николаевская область – 281 случай;

  • Одесская область – 842 случая;

  • Полтавская область – 267 случаев;

  • Ривненская область – 1475 случаев;

  • Сумская область – 166 случаев;

  • Тернопольская область – 1124 случая;

  • Харьковская область – 930 случаев;

  • Херсонская область – 177 случаев;

  • Хмельницкая область – 370 случаев;

  • Черновицкая область – 3101 случай;

  • Черкасская область – 392 случая;

  • Черниговская область – 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 53961.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 25 мая зафиксировали 4089 подтвержденных случаев COVID-19.

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