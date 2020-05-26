В Киеве и области – более 4,1 тысячи случаев COVID-19: свежие данные

В Киеве и области по состоянию на утро 26 мая подтвердили 4168 случаев COVID-19. В самой столице их количество возросло до 2710, а на территории области – до 1458.
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Об этом сообщила пресс служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2652 случая коронавируса, а в области – еще 1437.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев", – говорится в посте.
В Киеве и области – более 4,1 тысячи случаев COVID-19. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 910 случаев;
Волынская область – 805 случаев;
Днепропетровская область – 895 случаев;
Донецкая область – 155 случаев;
Житомирская область – 647 случаев;
Закарпатская область – 1092 случая;
Запорожская область – 416 случаев;
Ивано-Франковская область – 1306 случаев;
Кировоградская область – 482 случая;
г. Киев – 2710 случаев;
Киевская область – 1458 случаев;
Львовская область – 1405 случаев;
Луганская область – 44 случая;
Николаевская область – 281 случай;
Одесская область – 842 случая;
Полтавская область – 267 случаев;
Ривненская область – 1475 случаев;
Сумская область – 166 случаев;
Тернопольская область – 1124 случая;
Харьковская область – 930 случаев;
Херсонская область – 177 случаев;
Хмельницкая область – 370 случаев;
Черновицкая область – 3101 случай;
Черкасская область – 392 случая;
Черниговская область – 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 53961.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 25 мая зафиксировали 4089 подтвержденных случаев COVID-19.
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