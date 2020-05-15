В Киеве и области – более 3100 случаев COVID-19: свежая статистика
В Киеве и области по состоянию на утро 15 мая зафиксировали 3162 подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2068, а на территории области – до 1094.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 2012 случаев COVID-19, а в области – еще 1067.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 674 случая;
Волынская область – 582 случая;
Днепропетровская область – 791 случай;
Донецкая область – 121 случай;
Житомирская область – 538 случаев;
Закарпатская область – 816 случаев;
Запорожская область – 356 случаев;
Ивано-Франковская область – 1188 случаев;
Кировоградская область – 437 случаев;
г. Киев – 2068 случаев;
Киевская область – 1094 случая;
Львовская область – 942 случая;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 228 случаев;
Одесская область – 712 случаев;
Полтавская область – 257 случаев;
Ривненская область – 1074 случая;
Сумская область – 158 случаев;
Тернопольская область – 1060 случаев;
Харьковская область – 757 случаев;
Херсонская область – 167 случаев;
Хмельницкая область – 222 случая;
Черновицкая область – 2600 случаев;
Черкасская область – 350 случаев;
Черниговская область – 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 43842.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля было зафиксировано 3079 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.