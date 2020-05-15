В Киеве и области – более 3100 случаев COVID-19: свежая статистика

В Киеве и области по состоянию на утро 15 мая зафиксировали 3162 подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2068, а на территории области – до 1094.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 2012 случаев COVID-19, а в области – еще 1067.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая", – говорится в посте.

В Киеве и области – более 3100 случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 674 случая;

Волынская область – 582 случая;

Днепропетровская область – 791 случай;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 538 случаев;

Закарпатская область – 816 случаев;

Запорожская область – 356 случаев;

Ивано-Франковская область – 1188 случаев;

Кировоградская область – 437 случаев;

г. Киев – 2068 случаев;

Киевская область – 1094 случая;

Львовская область – 942 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 712 случаев;

Полтавская область – 257 случаев;

Ривненская область – 1074 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1060 случаев;

Харьковская область – 757 случаев;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 222 случая;

Черновицкая область – 2600 случаев;

Черкасская область – 350 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 43842.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля было зафиксировано 3079 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.