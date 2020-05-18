В Киеве и области – более 3,5 тысяч зараженных COVID-19. Cвежие данные

В Киеве и области по состоянию на утро 18 мая зафиксировали 3545 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2321, а на территории области – в 1224.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 2280 случаев COVID-19, а в области – еще 1197.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", – говорится в посте.
В Киеве и области – более 3,5 тысяч зараженных COVID-19. Иллюстрация
Статистика по всем областям Украины:
Винницкая область – 733 случая;
Волынская область – 625 случаев;
Днепропетровская область – 843 случая;
Донецкая область – 131 случай;
Житомирская область – 564 случая;
Закарпатская область – 901 случай;
Запорожская область – 382 случая;
Ивано-Франковская область – 1221 случай;
Кировоградская область – 445 случаев;
г. Киев – 2321 случай;
Киевская область – 1224 случая;
Львовская область – 1066 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 262 случая;
Одесская область – 764 случая;
Полтавская область – 264 случая;
Ривненская область – 1167 случаев;
Сумская область – 163 случая;
Тернопольская область – 1081 случай;
Харьковская область – 789 случаев;
Херсонская область – 168 случаев;
Хмельницкая область – 267 случаев;
Черновицкая область – 2713 случаев;
Черкасская область – 372 случая;
Черниговская область – 108 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 мая в Центр поступило 560 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 46229.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 мая в Украине было официально подтверждено 18 291 случай коронавируса COVID-19.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.