В Киеве и области – более 2,5 тысячи случаев COVID-19: свежая статистика
В Киеве и области по состоянию на утро 7 мая зафиксировали 2591 подтвержденный случай коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1675, а на территории области – до 916.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве был 1651 случай COVID-19, а в области – еще 891.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 485 случаев;
Волынская область – 393 случая;
Днепропетровская область – 624 случая;
Донецкая область – 89 случаев;
Житомирская область – 468 случаев;
Закарпатская область – 600 случаев;
Запорожская область – 300 случаев;
Ивано-Франковская область – 1055 случаев;
Кировоградская область – 403 случая;
г. Киев – 1675 случаев;
Киевская область – 916 случаев;
Львовская область – 595 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 171 случай;
Одесская область – 568 случаев;
Полтавская область – 236 случаев;
Ривненская область – 817 случаев;
Сумская область – 131 случай;
Тернопольская область – 951 случай;
Харьковская область – 448 случаев;
Херсонская область – 146 случаев;
Хмельницкая область – 138 случаев;
Черновицкая область – 2048 случаев;
Черкасская область – 324 случая;
Черниговская область – 68 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 35904.
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