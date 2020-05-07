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7 мая • обновлено в 09:31
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В Киеве и области – более 2,5 тысячи случаев COVID-19: свежая статистика

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В Киеве и области по состоянию на утро 7 мая зафиксировали 2591 подтвержденный случай коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1675, а на территории области – до 916.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве был 1651 случай COVID-19, а в области – еще 891.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 485 случаев;

  • Волынская область – 393 случая;

  • Днепропетровская область – 624 случая;

  • Донецкая область – 89 случаев;

  • Житомирская область – 468 случаев;

  • Закарпатская область – 600 случаев;

  • Запорожская область – 300 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1055 случаев;

  • Кировоградская область – 403 случая;

  • г. Киев – 1675 случаев;

  • Киевская область – 916 случаев;

  • Львовская область – 595 случаев;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 171 случай;

  • Одесская область – 568 случаев;

  • Полтавская область – 236 случаев;

  • Ривненская область – 817 случаев;

  • Сумская область – 131 случай;

  • Тернопольская область – 951 случай;

  • Харьковская область – 448 случаев;

  • Херсонская область – 146 случаев;

  • Хмельницкая область – 138 случаев;

  • Черновицкая область – 2048 случаев;

  • Черкасская область – 324 случая;

  • Черниговская область – 68 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 35904.

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Автор
Яра Дорош
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

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