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23 апреля • обновлено в 10:29
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В Киеве и области – более 1500 случаев COVID-19: свежая статистика

4.7т
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В Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1059 (45 человек выздоровели), а на территории области – до 451 (33 выздоровели).

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Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, а также Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 989 случаев COVID-19 (39 выздоровели), а в области – еще 390 (32 выздоровели).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев", – говорится в сообщении Минздрава.

В Киеве и области – более 1500 случаев COVID-19. Иллюстрация

В Киеве и области – более 1500 случаев COVID-19. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая обл. – 353 случая (45 выздоровели);

  • Волынская обл. – 188 случаев (17 выздоровели);

  • Днепропетровская обл. – 186 случаев (11 выздоровели);

  • Донецкая обл. – 21 случай (10 выздоровели);

  • Житомирская обл. – 304 случая (1 выздоровел);

  • Закарпатская обл. – 230 случаев (22 выздоровели);

  • Запорожская обл. – 146 случаев (21 выздоровел);

  • Ивано-Франковская область – 644 случая (27 выздоровели);

  • г. Киев – 1059 случаев (45 выздоровели);

  • Киевская обл. – 451 случай (33 выздоровели);

  • Кировоградская обл. – 258 случаев (31 выздоровел);

  • Львовская обл. – 282 случая (32 выздоровели);

  • Луганская обл. – 27 случаев (3 выздоровели);

  • Николаевская обл. – 99 случаев;

  • Одесская обл. – 161 случай (3 выздоровели);

  • Полтавская обл. – 161 случай (12 выздоровели);

  • Ривненская обл. – 396 случаев (29 выздоровели);

  • Сумская обл. – 89 случаев (28 выздоровели);

  • Тернопольская обл. – 499 случаев (38 выздоровели);

  • Харьковская обл. – 101 случай (6 выздоровели);

  • Херсонская обл. – 77 случаев (10 выздоровели);

  • Хмельницкая обл. – 61 случай (7 выздоровели);

  • Черкасская обл. – 220 случаев (34 выздоровели);

  • Черновицкая обл. – 1140 случаев (36 выздоровели);

  • Черниговская обл. – 17 случаев (3 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 21058.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Умерли уже 174 человека, а выздороветь удалось 424-м.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

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