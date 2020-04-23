В Киеве и области – более 1500 случаев COVID-19: свежая статистика

В Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1059 (45 человек выздоровели), а на территории области – до 451 (33 выздоровели).
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Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, а также Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было 989 случаев COVID-19 (39 выздоровели), а в области – еще 390 (32 выздоровели).
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев", – говорится в сообщении Минздрава.
В Киеве и области – более 1500 случаев COVID-19. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая обл. – 353 случая (45 выздоровели);
Волынская обл. – 188 случаев (17 выздоровели);
Днепропетровская обл. – 186 случаев (11 выздоровели);
Донецкая обл. – 21 случай (10 выздоровели);
Житомирская обл. – 304 случая (1 выздоровел);
Закарпатская обл. – 230 случаев (22 выздоровели);
Запорожская обл. – 146 случаев (21 выздоровел);
Ивано-Франковская область – 644 случая (27 выздоровели);
г. Киев – 1059 случаев (45 выздоровели);
Киевская обл. – 451 случай (33 выздоровели);
Кировоградская обл. – 258 случаев (31 выздоровел);
Львовская обл. – 282 случая (32 выздоровели);
Луганская обл. – 27 случаев (3 выздоровели);
Николаевская обл. – 99 случаев;
Одесская обл. – 161 случай (3 выздоровели);
Полтавская обл. – 161 случай (12 выздоровели);
Ривненская обл. – 396 случаев (29 выздоровели);
Сумская обл. – 89 случаев (28 выздоровели);
Тернопольская обл. – 499 случаев (38 выздоровели);
Харьковская обл. – 101 случай (6 выздоровели);
Херсонская обл. – 77 случаев (10 выздоровели);
Хмельницкая обл. – 61 случай (7 выздоровели);
Черкасская обл. – 220 случаев (34 выздоровели);
Черновицкая обл. – 1140 случаев (36 выздоровели);
Черниговская обл. – 17 случаев (3 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 21058.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 апреля в Украине было зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом. Умерли уже 174 человека, а выздороветь удалось 424-м.
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