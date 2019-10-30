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30 октября • обновлено в 11:33
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/ Жизнь столицы

В Киеве хотят ограничить движение в шести районах: когда и почему

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В Киеве в среду и четверг, 30-31 октября, вероятно, ограничат дорожное движение в шести районах города.

Речь идет об отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также Бориспольском шоссе. Об этом сообщила пресс служба Управления государственной охраны Украины на странице в Facebook.

Причиной станет визит в Украину Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В Киеве хотят ограничить движение в шести районах

В Киеве хотят ограничить движение в шести районах

Управление совместно с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность и предоставят сопровождение делегации Столтенберга во время его пребывания на территории государства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве со среды, 30 октября, каждое утро в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать вход на станцию метро "Золотые ворота". Дело в том, что здесь начнут последовательный ремонт шести эскалаторов. Проведение работ продлится до 9 февраля 2021 года.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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