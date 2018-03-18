В Киеве грузовик снес трамвай: подробности ЧП

В Киеве на пересечении улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и врезался в трамвай.
Как сообщает "Комсомольская Правда", после столкновения грузовик перевернулся и лег на бок.
По словам очевидцев, водитель не успевал проехать на зеленый свет и пытался проскочить через перекресток, но не успел. В результате аварии пострадали несколько человек.
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Из-за ДТП движение на этом участке дороги было затруднено.
Полиция разследует инцидент.
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