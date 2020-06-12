В Киеве хотят усилить карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил советник мэра столицы Владимир Бондаренко в эфире одного из телеканалов, пишет "РБК-Украина". По его словам, уже в 9:30 пятницы, 12 июня, городской штаб по ЧС будет принимать соответствующее решение о возможности усиления неких ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

Чиновник также отметил, что у киевских властей есть три сценария развития ситуации.

"По состоянию на сегодня (12 июня. – Ред.) мы находимся посередине между желтым и черным сценариями. Это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего", – подчеркнул Бондаренко.

В Киеве готовятся усилить карантин. Иллюстрация

Советник мэра отметил, что лето не принесло уменьшения количества больных коронавирусом и поэтому ослабление карантина будут пересматривать. По его словам, Киев точно не готов к следующим этапам, которые ранее были запланированы на 5 и 10 июня.

"Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей один на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине ", – пояснил чиновник.

Бондаренко добавил, что 12 июня будут результаты соответствующего эпидемиологического анализа Госпродспоживслужбы, и тогда будет принято решение.

"По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона – мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт", – сказал советника мэра столицы.

Субъективна сторона, по его мнению, это то, что многие украинцы решили, что с момента выхода на работу для них карантин закончился.

Так, Бондаренко заявил, что 12 июня могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей или даже о полном их закрытии. Также, по его словам, в городе точно не откроются три пункта ВНО.

Чиновник подчеркнул, что в то же время вопрос по ограничении работы общественного транспорта не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Украине официально было подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 было обнаружено за минувшие сутки.