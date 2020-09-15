В Киеве "гонщики" устроили ДТП с 8 автомобилями. Фото и видео

В ночь на 15 сентября в Киеве на Троещине произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей. К счастью, в результате никто не пострадал.

Как сообщили на Telegram-канале "Стражи Эспрессо", аварию на улице Милославской в Деснянском районе столицы спровоцировали водители автомобилей Toyota Camry и Seat (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам водителя Chevrolet, который ехал в средней полосе, вышеупомянутые машины устроили гонки. Поскольку Chevrolet оказалась на их пути, то "гонщикам" пришлось делать обгон: Toyota Camry – слева, а Seat – с правой стороны.

В такой ситуации водитель Seat не справился с управлением и начал крушить припаркованные на обочине машины. Четыре транспортных средства получили повреждения различной степени. После этого, пытаясь избежать еще большего количества разбитых авто, водитель Seat вывернул руль влево и ударил Chevrolet в заднюю правую часть.

От такого удара последнего начало разворачивать на 180°, от чего тот задел Skoda, которая въехала по инерции в Mazda. Водитель Toyota Camry тем временем скрылся с места ДТП в неизвестном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL: