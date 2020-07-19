В Киеве еще у 87 человек обнаружили коронавирус: озвучены свежие данные

В Киеве по состоянию на 19 июля зафиксировали 87 новых случаев COVID-19. Всего в городе уже 6884 зараженных коронавируса.

За минувшие сутки от болезни выздоровели только семь пациентов, но не было зафиксировано ни одной смерти. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО и Telegram-канала мэра Киева Виталия Кличко.

Так, за последние сутки диагноз коронавирус в столице подтвердился у:

44 женщин в возрасте от 21 до 83 лет;

39 мужчин от 19 до 62 лет;

четырех мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.

В больницы Киева госпитализировали 13 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков. Пока всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.

Данные по коронавирусу в Киеве (Telegram-канал Виталий Кличко)

Наибольшее же количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18, Печерском – 14 и Днепровском – 11.

"То, как меняется эпидемиологическая ситуация, зависит от каждого из нас. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте простые правила и берегите себя!" – призвал Кличко.

В то же время еще 47 случаев коронавируса было обнаружено в Киевской области, где общее количество заражений достигло 3271. Известно, что на Киевщине за последние сутки не было летальных исходов от COVID-19. Полностью побороть эту болезнь удалось еще 53 жителям области.

Статистика по коронавирусу в Киеве и области (сovid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукостер Wizzair временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа из-за стремительного распространения коронавируса в Украине.