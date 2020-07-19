В Киеве еще у 87 человек обнаружили коронавирус: озвучены свежие данные

В Киеве COVID-19 заболели еще 87 человек.

В Киеве по состоянию на 19 июля зафиксировали 87 новых случаев COVID-19. Всего в городе уже 6884 зараженных коронавируса.

За минувшие сутки от болезни выздоровели только семь пациентов, но не было зафиксировано ни одной смерти. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья, опубликованные на сайте СНБО.

В то же время еще 47 случаев коронавируса было обнаружено в Киевской области, где общее количество заражений достигло 3271.

Известно, что на Киевщине за последние сутки не было летальных исходов от COVID-19. Полностью побороть эту болезнь удалось еще 53 жителям области.

Статистика по коронавирусу в Киеве и области (сovid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукостер Wizzair временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа из-за стремительного распространения коронавируса в Украине.