В Киеве еще у 56 человек обнаружили коронавирус: Кличко озвучил свежие данные

Яра Дорош Жизнь столицы 12:02, 13.07.2020 Обновлено: 12:22, 13.07.2020

В Киеве по состоянию на 13 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 6238 человек. За сутки обнаружили 56 новых случаев заболевания.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них – четверо медиков. На сегодня в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет, 31 мужчина от 19 до 80 лет, а также 12-летняя девочка, три мальчика от четырех до 17 лет. Из них в медучреждения столицы госпитализировали девять пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровел 51 человек. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 13, в Шевченковском – 11, в Днепровском – семь.

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